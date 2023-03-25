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ЮАР рассматривает варианты, чтобы не арестовывать Путина по ордеру МУС – Bloomberg

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Глава МИД ЮАР: Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами
Глава МИД ЮАР: Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами
Фото: depositphotos.com

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) обратилось за юридическими консультациями о том, как обращаться с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина в случае, если он примет участие в саммите БРИКС (межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР) в августе, которое состоится в ЮАР. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 24 августа.

"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", – заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор государственной телекомпании республики.

В то же время источники Bloomberg в МИД страны сообщили, что республика не хочет арестовывать Путина. Два чиновника из министерства иностранных дел рассказали агентству, что Африканский национальный конгресс рассматривает все варианты, чтобы избежать исполнения ордера.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС. Он состоится в Дурбане в августе. Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса Винсент Магвенья заявил 19 марта, что Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства выполнять решения Международного уголовного суда. По словам Магвеньи, ЮАР "принимает к сведению" выданный МУС ордер на арест Путина.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако, главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg.

Теги: Владимир Путин, Украина, Африка, БРИКС, ЮАР, Международный уголовный суд
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