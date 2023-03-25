ЮАР рассматривает варианты, чтобы не арестовывать Путина по ордеру МУС – Bloomberg

Глава МИД ЮАР: Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами Фото: depositphotos.com

"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", – заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор государственной телекомпании республики.

В то же время источники Bloomberg в МИД страны сообщили, что республика не хочет арестовывать Путина. Два чиновника из министерства иностранных дел рассказали агентству, что Африканский национальный конгресс рассматривает все варианты, чтобы избежать исполнения ордера.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС. Он состоится в Дурбане в августе. Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса Винсент Магвенья заявил 19 марта, что Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства выполнять решения Международного уголовного суда. По словам Магвеньи, ЮАР "принимает к сведению" выданный МУС ордер на арест Путина.