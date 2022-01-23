Южная Корея выплатила за Иран долги по взносам в ООН

"21 января корейское правительство завершило выплату взноса Ирана в ООН ($18 млн, около 22,2 млрд [иранских] вон)", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило (.pdf), что 13 января Иран объявил о потере права голоса на Генеральной Ассамблее ООН из-за невыплаты взносов, и Сеул выразил беспокойство, что ООН использует для этого замороженные внутренние иранские средства.

Министерство экономики и финансов Южной Кореи подчеркнуло, что в июне 2021 года Сеул помогал Ирану с выплатой ООН $16 млн взносов.

"Ожидается, что после выплаты взносов в ООН право голоса Ирана на Генеральной Ассамблее ООН будет немедленно восстановлено", – сказано в объяснении южнокорейского ведомства.

12 января стало известно, что право голоса на Генассамблее ООН потеряли Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа – Новая Гвинея и Вануату.