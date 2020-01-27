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Зариф заявил, что Иран не согласен на двусторонние переговоры с США

Иран согласен вести переговоры с группой 5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия), а не напрямую с США, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Зариф: Президент США все еще мечтает о двусторонней встрече чтобы удовлетворить свою жажду "сделки Трампа"
Зариф: Президент США все еще мечтает о двусторонней встрече – чтобы удовлетворить свою жажду "сделки Трампа"
Фото: EPA

Иран не согласен на двусторонние переговоры с США. Об этом в Twitter 26 января написал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Трамп все еще мечтает о двусторонней встрече – чтобы удовлетворить свою жажду "сделки Трампа". Это – выдача желаемого за действительное. Единственное возможное место для переговоров – за столом группы 5+1 (пять постоянных членов Совбеза ООН – США, Великобритания, РФ, Франция и Китай – плюс Германия. – "ГОРДОН"), которую он покинул, вернувшись до 2017 года", – написал Зариф.

Он добавил, что США должны возместить Ирану ущерб.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel, которое вышло 24 января, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не против переговоров с США, а администрация Трампа "может исправить свое прошлое, отменить санкции и вернуться за стол переговоров". 

Трамп отверг возможность снятия санкций с Ирана для переговоров.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором. 

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 20 января заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.

Теги: США, Иран, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Дональд Трамп, Джавад Зариф
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