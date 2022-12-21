Жителям российской Ростовской области запретили использовать дроны

С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников. Исключение – для ряда государственных ведомств.

"Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют", – отметил Голубев.

Ростовская область имеет общие границы с Луганской и Донецкой областями Украины.

Контекст:

В граничащих с Украиной областях РФ начали вводить ограничения и ставить укрепления. В частности, в Курской и Брянской областях запретили использование фейерверков, чтобы не пугать жителей.

В Курской области начали устанавливать в полях бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона". Кроме того, там начали формировать отряды территориальной обороны.

В Белгородской области власти решили приступить к созданию территориальной обороны "для защиты".