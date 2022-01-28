Шендерович о Путине: Хочется, чтобы цинизм победил сумасшествие

Шендерович сказал, что Путина его окружение держит в информационной изоляции.

"Ему скармливают то, что нужно этим людям. Уже даже условных либералов там близко нет. Никакой [бывший заместитель главы правительства РФ Алексей] Кудрин, [политик Анатолий] Чубайс уже близко не подойдет. Это делают люди войны, люди противостояния. Люди, которым не выйти наружу, которым никакой Давос не светит... Очень хотелось бы, чтобы они были циничными людьми, чтобы цинизм победил сумасшествие", – отметил Шендерович.

Писатель считает, что, если Путин прекратит эскалацию, он перестанет быть интересным для мировых лидеров.

"Путин – бизнесовый человек, и бизнес у него своеобразный – он рэкетир. За пределами политического рэкета, газового шантажа – если это вычесть из Путина, то из него геополитика не будет. Никакой другой повестки у него нет", – сказал публицист в ответ на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о возможном нападении РФ на Украину.

Шендерович добавил, что после 2014 года с Путиным никто не разговаривал и "он заставил разговаривать с собой нагнетанием напряженности".

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