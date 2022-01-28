Шендерович о Путине: Хочется, чтобы цинизм победил сумасшествие

Шендерович сказал, что Путина его окружение держит в информационной изоляции.
"Ему скармливают то, что нужно этим людям. Уже даже условных либералов там близко нет. Никакой [бывший заместитель главы правительства РФ Алексей] Кудрин, [политик Анатолий] Чубайс уже близко не подойдет. Это делают люди войны, люди противостояния. Люди, которым не выйти наружу, которым никакой Давос не светит... Очень хотелось бы, чтобы они были циничными людьми, чтобы цинизм победил сумасшествие", – отметил Шендерович.
Писатель считает, что, если Путин прекратит эскалацию, он перестанет быть интересным для мировых лидеров.
"Путин – бизнесовый человек, и бизнес у него своеобразный – он рэкетир. За пределами политического рэкета, газового шантажа – если это вычесть из Путина, то из него геополитика не будет. Никакой другой повестки у него нет", – сказал публицист в ответ на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о возможном нападении РФ на Украину.
Шендерович добавил, что после 2014 года с Путиным никто не разговаривал и "он заставил разговаривать с собой нагнетанием напряженности".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников 28 января сообщил, что сейчас у границ Украины насчитывают около 112 тыс. российских военных, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тыс. лиц.