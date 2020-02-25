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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Китайские заводы приостановили работу. Для украинских производителей сейчас лучшее время выйти на экспорт

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После Китайского нового года на заводе нашего китайского партнера не вышло на работу 70% рабочих.

На сегодняшний день. Еще два наших партнера, тоже большие китайские производители, и вовсе после НГ не возобновили работу. Те, которые работают, за прошлую неделю разослали письма, что заказы, размещенные перед Новым годом, сместятся на неопределенный срок. Ну, это еще полбеды.

Вторая половина беды – это весь остальной мир. Все наши европейские и американские поставщики-производители тоже на этой неделе сообщили о том, что из-за коронавируса в Азии их запасы сырья и комплектующих не будут вовремя пополняться, а значит, дальнейший выпуск продукции под большим вопросом.

Так или иначе. Весь мир сидит на китайской производственной игле и сейчас это стало вдруг ощутимо как никогда.

Прогнозирую.

1. Резкое падение импорта из Азии в марте – апреле и, соответственно, падение таможенных сборов. А если ситуация с коронавирусом в Азии не изменится к лучшему, то, начиная с апреля – мая, перебои в поставках начнутся у производителей по всему миру.

2. Постепенное возникновение дефектуры в опте и рознице на импортные товары и товары из китайских комплектующих. Вместе с дефектурой начнется спекулятивный рост цен и попытки замещения на более дорогие аналоги.

И главное. На мой субъективный взгляд, сейчас самое лучшее время стартовать для украинских производителей, кто еще не работает на экспорт.

Мир вдруг осознал, что тотальная зависимость от Китая – это зло. А мы по многим сегментам и группам товаров – аналогичны как по качеству, так и по цене. Мой товарищ из Италии, впервые за 20 лет получив отказ на закупку мебели из Китая, тут же сориентировался и выкупил все остатки аналогичной мебели в Турции. Китайцы потеряли, зато турки приобрели.

Чем мы хуже турок?! Мы с нашим украинским производством средств реабилитации и медицинских товаров тоже решили воспользоваться ситуацией и активно таргетируем рекламу на внешние рынки. Также открыли отдельное направление и зарегистрировали торговые аккаунты на всех крупных международных онлайн торговых площадках типа Alibaba.

Любой кризис – это еще и шанс для рывка и освоения новых рынков. Этот шанс надо использовать. Пусть китайский кризис и падение импорта из Китая заместится для украинских производителей увеличением экспорта из Украины.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Китай, бизнес, экспорт, Алексей Давиденко, коронавирус
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