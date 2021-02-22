ГОРДОН
 
 
Игорь Корж
Игорь Корж

Основатель, генеральный директор консалтингового агентства RMC Group, специализирующегося на построении бизнес и политических стратегий, создании и продвижении персональных брендов. Общественный деятель, артист, продюсер.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зеленский отделился от пророссийского и склонного к "петлянию" электората. Президент перестал демонстрировать желание понравиться всем

Прошедшая неделя была очень эмоциональной. Ведь именно в эти дни, с 18-го по 22 февраля, семь лет назад произошла квинтэссенция Революции достоинства.

Каждый год мы словно заново переживаем события финальной фазы Евромайдана, оплакиваем погибших героев, гордимся нашей победой, в очередной раз показавшей силу духа и свободолюбие украинского народа. В полном смысле этого слова. Вне зависимости от языка и национальности.

Политические события развивались созвучно. В среду Верховная Рада приняла историческое постановление, определяющее Революцию достоинства одним из ключевых моментов становления Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

А через день, в пятницу, СНБО решил ввести санкции против путинского кума Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, на которую оформлено огромное количество активов бизнес-империи супруга.

Жесткие меры решили применить на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс", по факту принадлежащая Медведчуку.

Браво, СНБО! Браво, Зеленский! Ведь все понимают, что решающее слово было за президентом. Введенные санкции – это следствие его политической воли. И как озвучил Данилов, это только начало. Продолжение следует... "Пятой колонне" и всем коллаборантам приготовиться и пристегнуть ремни. Они входят в зону высокой турбулентности.

Что это означает и к чему ведет? Президент Украины Владимир Зеленский последовательными действиями (закрытием каналов и продолжением атаки) четко показал свою идеологическую позицию. Он ментально отделил себя как от пророссийского, так и от склонного к "петлянию" электората. То есть перестал играть в центризм и демонстрировать желание понравиться всем сразу.

Решительные шаги против агентуры влияния кремлевского режима утвердили его в качестве патриотического государственника и позволили занять лидирующую позицию среди правоцентристски настроенной части общества, которое приняло президентское наступление на ура! Реакция людей сводится к нескольким основным тезисам: "наконец-то официально и открыто озвучили имена внутренних врагов и назвали их врагами", "перестали заигрывать с "пятой колонной" и создавать иллюзию мирного процесса, которого на самом деле нет и быть не может, поскольку агрессор не хочет мира, он ему не нужен". Теперь общество ждет логичного продолжения, в том числе и определенной чистки во властных структурах, не исключая ОП.

Ну а кремлевская верхушка, само собой, возмущается, взывает (ха-ха) к презираемому ею же международному праву и пугает обострением на Донбассе. Удар по куму – это конкретная пощечина лично Путину, и он наверняка захочет отомстить. Но другого выхода у нас просто не существует. С грабителем и убийцей, забравшимся к вам в дом, договариваться на каких-то нормальных условиях бесполезно. Его необходимо обезвредить всеми доступными способами. Это и начал делать Зеленский. И что крайне важно, при поддержке новой вашингтонской администрации. Всего месяц прошел с момента инаугурации Байдена, а как круто все поменялось. Официальный Киев может себе позволить проявлять решительность и принципиальность, осознавая, что он не один в противостоянии с обнаглевшим монстром, что может опереться на коллективный Запад, который вновь объединяется вокруг вернувшегося лидера – Соединенных Штатов.

Это очень ярко проявилось в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, где президент Джо Байден резко раскритиковал Кремль, заявив, что тот атакует западные демократии, пытается ослабить ЕС и НАТО, продолжает агрессию против Украины и устраивает репрессии по отношению к собственным гражданам. С высокой долей вероятности Россию ожидают новые санкции и, как следствие, еще большая изоляция от цивилизованного мира.

Источник: "ГОРДОН"

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Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, санкции, Джо Байден, СНБО, Владимир Зеленский, безопасность, Игорь Корж
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