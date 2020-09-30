Предлагаю Зеленскому свою кандидатуру на должность руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе

Руководитель "Правого сектора" в 2013–2015 годах. С 2016 года – лидер движения "Державницька ініціатива Яроша". Бывший народный депутат.
Увидел информацию о выводе кремлевского "слепого бронтозавра" Фокина из состава ТКГ...
Конечно, это ничего не решает. Минские договоренности – это зло для Украины, и их реализация приведет к украинскому восстанию, а следовательно, к еще большей крови наших соотечественников. Она нам не нужна. Нам нужна не капитуляция, а мир путем украинской победы.
Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе...
Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательства.
С уважением к своим согражданам, Дмитрий Ярош.
Слава Украине!
Источник: Дмитро Ярош / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора