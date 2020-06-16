Попытки решить проблемы правосудия с помощью полиции никогда не будут успешными и ничего, кроме конфликта, крови и ненависти, не породят

Попытки решить проблемы правосудия с помощью полиции никогда не были и не будут успешными и ничего, кроме конфликта, крови и ненависти, породить не могут.

Самые острые и резонансные преступления, преступления против личности в обществе дела должен рассматривать суд присяжных. Для резонансных процессов должны быть залы, в которые помещается достаточно большое число людей, и обеспечены условия доступа СМИ.

Процессы по преступлениям против личности должны идти быстро, а не затягиваться и раздражать людей многолетним противостоянием.

Это азбучные истины, и, пока всего этого нет, правосудия и закона нет. И правосудие вместо неуклюжего государства будет оставаться в руках политиков, общества и самосуда.

А президенту Зеленскому рекомендую внимательно посмотреть видео и задуматься, что, во-первых, резонансные дела в государстве будут всегда и если промолчать на одном суде, то на другом промолчать вам уже могут и не позволить. А во-вторых, подумайте, что же будет твориться в стране после вступления в силу подписанной вами земельной реформы при отсутствии электронного кадастра, при отсутствии тысяч судей в районных судах? И как же на фоне этих судов будете выглядеть вы со своим рейтингом?

Сделайте судебную реформу или не надейтесь, что несправедливого суда удастся избежать вам самому.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора