Попытки решить проблемы правосудия с помощью полиции никогда не будут успешными и ничего, кроме конфликта, крови и ненависти, не породят

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".
Попытки решить проблемы правосудия с помощью полиции никогда не были и не будут успешными и ничего, кроме конфликта, крови и ненависти, породить не могут.
Самые острые и резонансные преступления, преступления против личности в обществе дела должен рассматривать суд присяжных. Для резонансных процессов должны быть залы, в которые помещается достаточно большое число людей, и обеспечены условия доступа СМИ.
Процессы по преступлениям против личности должны идти быстро, а не затягиваться и раздражать людей многолетним противостоянием.
Это азбучные истины, и, пока всего этого нет, правосудия и закона нет. И правосудие вместо неуклюжего государства будет оставаться в руках политиков, общества и самосуда.
А президенту Зеленскому рекомендую внимательно посмотреть видео и задуматься, что, во-первых, резонансные дела в государстве будут всегда и если промолчать на одном суде, то на другом промолчать вам уже могут и не позволить. А во-вторых, подумайте, что же будет твориться в стране после вступления в силу подписанной вами земельной реформы при отсутствии электронного кадастра, при отсутствии тысяч судей в районных судах? И как же на фоне этих судов будете выглядеть вы со своим рейтингом?
Сделайте судебную реформу или не надейтесь, что несправедливого суда удастся избежать вам самому.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора