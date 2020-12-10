ГОРДОН
 
 
Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


все материалы автора

Казалось, Харьков может готовиться существовать без Геннадия Адольфовича. Но прожив 20 лет "в духе Кернеса", враз из этого состояния выйти нельзя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Во времена повсеместного торжества материализма в одной отдельно взятой стране существовала такая удивительная формулировка в партийно-пропагандистских документах: "в духе решений такого-то съезда или пленума". Эти самые съезды и пленумы будто эманировали некий дух, который затем неприкаянно мыкался по советским просторам, пока не приходил черед нового духа, выпущенного в мир следующими партийными посиделками.

За те 10 лет, которые Геннадий Кернес занимает пост городского головы Харькова, и еще приблизительно столько же, когда он серьезно влиял на местную власть в другом качестве, хозяин Харькова эманировал столько своего духа, что, в общем, может запросто обходиться без материального присутствия в городе, чтобы все в нем продолжало развиваться исключительно в его духе.

В едином порыве слились в Харьковском горсовете "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", Партия Шария и флагман самых патриотичных патриотов "Европейская солидарность", и почти единодушно, 73-мя голосами из 83-х, выбрали секретарем Игоря Терехова, правую руку мэра, как Геннадий Адольфович и просил из прекрасного далека.

Вдалеке мэр находится уже без малого три месяца, с 16 сентября, когда его увезли в Берлин на лечение. А на публике видели Кернеса аж на День города, 23 августа, когда он присутствовал на открытии фонтана, который построили на площади Свободы на месте памятника Ленину, но уже в День Независимости в запланированных мероприятиях поучаствовать не смог, здоровье не позволило. Таким образом, идет четвертый месяц управления Харьковом "в духе Кернеса", причем значительная часть этого времени пришлась на избирательную кампанию, которую дух выиграл с разгромным счетом, как в личном зачете – 60,34%, так и в командном – 37 мандатов в горсовете.

О скором возвращении объявлялось неоднократно, еще до выборов, и уже после. Тот же Терехов обещал, что мэр вернется к присяге. Но вот не вернулся, и оказалось, в духе Кернеса, что без присяги можно запросто обойтись, как постановила председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, ведь он ее уже однажды приносил. К чему эти лишние формальности?

В то же время очевидно, что со здоровьем у Геннадия Кернеса все обстоит очень нехорошо. Алексей Навальный, который пересекся с харьковским мэром в берлинской клинике "Шарите", был выписан оттуда 22 сентября по истечении 32 дней, 24 из которых провел в реанимации после тяжелого отравления боевым отравляющим веществом. Российский оппозиционер продолжает восстановление, но он очень активен в информационном пространстве, его много. Кернеса крайне мало. Видимо, сочетание последствий покушения в апреле 2014 года с коронавирусной атакой вызвало тяжелое поражение организма. Еще 2 октября друг Кернеса Павел Фукс сообщал, что COVID-19 побежден, но двух месяцев с тех пор не хватило, чтобы привести мэра в сколько-нибудь рабочее состояние.

Казалось бы, все это указывает на то, что городу неплохо бы готовиться к существованию без Геннадия Адольфовича во главе. В идеале, конечно, лучше бы Харьков всерьез, по-настоящему готовился к этому и при активно действовавшем Кернесе, не разводя бессильно руки при самой отчаянно смелой мысли создать ему конкуренцию. Но сейчас-то, казалось бы, можно? А нельзя. Потому что если прожить 20 лет в духе Кернеса, то враз из этого состояния выйти нельзя. Нет тех мышц, которые нужны для самостоятельного движения, они давно атрофированы, как атрофированы другие важные качества и чувства, в том числе чувство собственного достоинства. Когда и как из Харькова выветрится дух Кернеса, не знает никто. Город поставил над собой жестокий и поучительный эксперимент. Зато ведь парки, да?

А пока все продолжают ждать, когда он вернется, немощный и всемогущий.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, горсовет, Леонид Швец, лечение, власть, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?"
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" G
Дмитрий ГОРДОН
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
  Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны
  Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом
Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом
  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
  Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца
  Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной". Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы
"Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной". Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы
Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа
Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фритатту
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фритатту
Участница "Топ-модель по-украински" Верховцева рассказала о панических атаках и отношениях с любимой девушкой
Участница "Топ-модель по-украински" Верховцева рассказала о панических атаках и отношениях с любимой девушкой
  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина
  "Может себе позволить". Воробей прокомментировала политические пародии Галкина
ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага
ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага
Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерилизовался и больше не сможет иметь детей
Экс-солист Boyzone и многодетный отец Китинг стерилизовался и больше не сможет иметь детей
"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью
"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью
"Люди живут хуже свиней". Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке
"Люди живут хуже свиней". Режиссер из России высказался о жизни в российской глубинке
  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России
  "Прилетать туда и давать концерты там – неприемлемо". Санина рассказала, почему отказывается выступать в России
"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью
"Ты порнозвезда, Эмили?", "Сиси подросли". Беременная Ратаковски оголилась полностью
"Моя миссия – вдохновлять других быть собой". "Холостячка" Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца
"Моя миссия – вдохновлять других быть собой". "Холостячка" Мишина в черном боди снялась для обложки украинского глянца
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS