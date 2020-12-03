"Кернеса, похоже, списали в утиль". Сессию горсовета Харькова назначили на 9 декабря

Первая сессия нового состава Харьковского горсовета может пройти без участия мэра города Геннадия Кернеса.

Родзинский: На кону политическое и экономическое наследие Геннадия Адольфовича, выстроенная им за 14 лет "империя Харьков" Фото: Геннадий Кернес / Facebook

Первую сессию нового состава городского совета Харькова назначили на 9 декабря. Об этом в Facebook сообщил Анатолий Родзинский, избранный депутатом горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Новый горсовет соберется 9 декабря в 10.00. Кернеса, похоже, уже не ждут! Видимо "списали мощного старика в утиль"! Так сказать, кто не успел, тот опоздал", – написал депутат.

По его словам, на данный момент открытым остается вопрос с присягой Кернеса. Ее могут отложить в связи с болезнью городского головы либо Кернес вообще не будет мэром.

Как уточнил Родзинский, изначально сессию горсовета раньше, чем 20 декабря, "никто не ждал".

"В общем, интересные времена настали – интриги, интриги и еще раз интриги… А на кону политическое и экономическое наследие Геннадия Адольфовича, выстроенная им за 14 лет "империя Харьков", – подчеркнул депутат.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса.

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Кернес победил на них в первом туре, набрав 60,34% голосов. 7 ноября горизбирком зарегистрировал его избранным городским головой.

Кернес лечится от коронавирусной болезни и ее последствий в берлинской клинике "Шарите" с середины сентября. Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.