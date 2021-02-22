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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Водителя, убившего пешехода в Киеве, в суде оправдывала жена. Неужели она не понимает, что может стать следующей жертвой?

Вы, наверное, уже видели и читали про этот недавний случай в Киеве. Пешеход сделал справедливое замечание водителю, а тот в ответ убил его и скрылся с места совершения преступления.

Водитель такси 1992 рождения, гражданин Азербайджана (гражданство отмечаю, ведь это имеет значение. Если он покинет территорию Украины, то нам его не выдаст страна гражданства. Таких случаев немало).

Пишу об этом, чтобы приобщиться к широкому обнародованию этой истории, чтобы не спустили расследование на тормозах и не оказался водитель больным какой-то страшной болезнью, которая мешала ему думать и держать себя в руках, – потому что такие случаи у нас есть.

Так вот, в этом преступлении, кроме жестокости и цинизма убийцы (это мое оценочное суждение, я так считаю, даже если он купит следствие и суд и окажется "невиновным"), открылись еще две интересные проблемы.

1. Это был водитель такси. Как по мне, такие водители такси опасны не только для пешеходов, но и для пассажиров и вообще для безопасности дорожного движения. И вот здесь возникает вопрос ответственности службы такси. 90% из них ни за что не отвечают, потому что формально только предоставляют информационные услуги – водителю и пассажиру. Это позволяет делать наше дырявое законодательство и коррупция. Я понимаю, что для изменений в законах надо больше трупов от рук водителей такси, но уже сейчас хочу заметить, что рынок такси надо нормировать в интересах безопасности пассажиров.

Я считаю, что служба такси должна нести ответственность за водителей, с которыми сотрудничает.

Жаль, что не назвали службу такси, на которую этот преступник работал. Такая преступная толерантность порождает новый круг нарушений и смертей.

2. Вторая проблема, которая открылась в этой истории, – женщины, которые выбирают и защищают агрессоров. Жена этого водителя оправдывала его в суде тем, что он ранее был добрый и тут вдруг бац. Ну, это она может рассказать кому-то, но не специалистам, которые работают с агрессорами и преступниками, прибегающими к насилию. Конечно же, не вдруг и не в первый раз человека охватывает такой приступ агрессии. Я таких историй знаю тысячи, когда женщина защищает подонка, с которым жила и еще потом годами его ждет из колонии. Буквально на днях с такой "защитницей" общалась, он вернулся из заключения и еще искалечил двух их детей.

Просто всегда интересно, эти женщины искренне не понимают, что могут быть следующей жертвой? Искренне верят, что это он других бьет, а она избранная – ее это обойдет?

Дорогие женщины, это не так. Не надо жить с человеком, который бьет и убивает других людей, потому что следующей жертвой будете вы и ваши дети.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Киев, убийство, Азербайджан, преступление, Анна Маляр
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