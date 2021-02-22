Власти РФ хотят сделать оккупированный Донбасс местом фальсификации сентябрьских выборов в Госдуму

Не верю! 639 тыс. жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта – такую информацию российский "Интерфакс" распространил на днях со ссылкой на начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова.

Интересно, что всего три недели назад депутат Госдумы Андрей Козенко на "интеграционном форуме "Русский Донбасс" заявил, что российское гражданство получили "уже более 400 тыс. граждан "ДНР" и "ЛНР".

То есть получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за 20 дней выдала почти 239 тыс. паспортов… Ну, или ростовский мент просто лжет.

Для сравнения: более ранняя статистика, приводимая в российских же источниках, говорит, что за восемь месяцев 2020 года РФ выдала жителям оккупированного ею Донбасса 254 тыс. паспортов.

254 тыс. – за восемь месяцев! Очевидно, что выдать 239 тыс. за три недели россияне не могли. Судя по динамике ороссийщивания жителей ОРДЛО за последние полтора года, наиболее вероятной является все-таки цифра, озвученная российским депутатом Козенко. К этому же склоняются и мои донецкие источники, которые не наблюдают резкой активизации раздачи российских паспортов. Значит, главный ростовский милиционер лжет. Но зачем?

Мотив ментовской лжи становится понятным, если немного помониторить российские пропагандистские программы всяких киселевых-соловьевых. Там в последние дни активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России (сентябрь этого года) на оккупированной территории Донбасса.

Кстати, скорее всего, этим обусловлена и реанимация так называемого ЦИК "ДНР".

То есть оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, проконтролировать, сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придет на эти выборы. Тем более что массовость посещения избирательных участков, скорее всего, обеспечат проведением какого-нибудь бессмысленного "референдума", цель которого только в этом и будет заключаться…

К тому же до сентября еще полгода, за это время они могут нарисовать и миллионную "статистику" новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут "отданы" за единороссов или других, нужных Путину партий… Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

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