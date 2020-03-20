Пяти нашим сотрудникам, разносившим продуктовые наборы одиноким пожилым людям, нужна помощь психолога. Жуткая нищета. Не знаю, как они живут

Ужасная жуть или жутчайший ужас. Вы знаете, о чем я? Об одиночестве.

Пяти сотрудникам Superior, которые вчера разносили продуктовые наборы одиноким пожилым гражданам Украины, нужна помощь психолога... Я смог предложить по 100 грамм водки, залпом, без закуски.

Бедность. Нет, жуткая нищета! Я не знаю, почему у них нет рядом детей или внуков, может, они их пережили, может, они безалаберные или живут в других городах. Неважно. Они одни...

И когда были, на мой взгляд, разумные предложения [взять] целую курицу вместо филе или сладенького, или сухой колбаски... Теперь я понимаю их "нет"! Ибо там либо диабет, либо нет зубов, либо не только ножом курицу не разрежет, а даже пакет с пола на стол сил нет поставить...

Я не знаю, как они живут. Я не знаю, как им помочь. Я не знаю, как их оградить от трех грабежей на этой неделе – у 31 старика, которых мы вчера посетили. Когда под видом социальных работников или "настроить счетчик" пришли нелюди и забрали пенсии и ценности.

Они всего боятся. Это адский ад. Единственное, что мы сможем и будем делать – это индивидуальный продуктовый пакет.

Спасибо Ларисе Николаевне Тутубалиной из Совета ветеранов Пятихатки за то, что вы в свои 80 смогли нам помочь попасть к старикам...

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора