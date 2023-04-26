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26 апреля, 2023
 
Мода

Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото

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Клопотенко является инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО
Клопотенко является инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО 
Фото предоставлено командой Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан в партнерстве с украинским ресторатором Евгением Клопотенко создали лимитированную коллекцию футболок, посвященных борщу. Об этом 26 апреля сообщается на странице дизайнера в Instagram.

Стоимость такой футболки – 1199 грн. Они представлены в трех вариантах принтов – "борщ под рентгтеном", "поп-арт в стиле [американского художника] Энди Уорхола" и "борщ как образец Pantone".

На бирках напечатан рецепт семейного борща от Клопотенко.

Контекст:

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более чем 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни. Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотенко.

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода, Андре Тан, борщ, Энди Уорхол, Евгений Клопотенко, стиль
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