Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото

Стоимость такой футболки – 1199 грн. Они представлены в трех вариантах принтов – "борщ под рентгтеном", "поп-арт в стиле [американского художника] Энди Уорхола" и "борщ как образец Pantone".

На бирках напечатан рецепт семейного борща от Клопотенко.

Контекст:

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более чем 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни. Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотенко.