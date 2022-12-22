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22 декабря, 2022
 
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"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов

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Родственники погибших в Украине российских оккупантов из Дагестана получили цветы от властей РФ
Родственники погибших в Украине российских оккупантов из Дагестана получили цветы от властей РФ
Скриншот: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 22 декабря опубликовал ролик, снятый в Дагестане, входящем в состав Северо-Кавказского федерального округа РФ.

В сюжете показано, как российские власти "отблагодарили" родственников погибших на войне против Украины солдат. Им вручили торты и цветы.

"Тортиком откупились", – отметил Гордон.

"Машины уже закончились?" – спросил подписчик kuzmenko89.

"Желто-голубые цветы", – заметила bohdanovaira.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года ликвидировано более 100 тыс. российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к коренным народам России с призывом бороться против мобилизации и отстаивать свою свободу. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, мобилизация, война России против Украины, цветы, погибшие, ролик
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