"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов

В сюжете показано, как российские власти "отблагодарили" родственников погибших на войне против Украины солдат. Им вручили торты и цветы.
"Тортиком откупились", – отметил Гордон.
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"Машины уже закончились?" – спросил подписчик kuzmenko89.
"Желто-голубые цветы", – заметила bohdanovaira.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года ликвидировано более 100 тыс. российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к коренным народам России с призывом бороться против мобилизации и отстаивать свою свободу.