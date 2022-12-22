"Желто-голубые цветы", "Машины уже закончились?" В сети обсуждают ролик о награждении семей погибших российских оккупантов

Родственники погибших в Украине российских оккупантов из Дагестана получили цветы от властей РФ Скриншот: gordondmytro / Instagram

В сюжете показано, как российские власти "отблагодарили" родственников погибших на войне против Украины солдат. Им вручили торты и цветы.

"Тортиком откупились", – отметил Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Машины уже закончились?" – спросил подписчик kuzmenko89.

"Желто-голубые цветы", – заметила bohdanovaira.

Война России против Украины. Главное (обновляется)