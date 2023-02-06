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06 февраля, 2023
 
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Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины

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Елене Зеленской исполнилось 45 лет
Елене Зеленской исполнилось 45 лет
Фото: Олена Зеленська / Facebook

6 февраля – день рождения Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского. Ей исполнилось 45 лет. Издание "ГОРДОН" собрало высказывания первой леди о разных аспектах жизни.

О любви и испытаниях

В интервью немецкому изданию Bild Елена Зеленская заявила, что их с мужем чувства во время войны проходят испытания.

"Это парадоксально, но если любовь существует, то в такие страшные времена испытаний она становится еще более необходимой и очевидной. Люди в таких условиях понимают, что для тебя самое главное", – отметила первая леди Украины.

Она добавила, что во время войны люди становятся еще более нужными друг другу.

О муже

В поздравлении по случаю дня рождения супруга Зеленская призналась, что для нее он остается таким же, как в год их знакомства.

Фото: Олена Зеленська / Facebook
Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Меня часто спрашивают, как ты [Владимир Зеленский] изменился за год. А я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было 17". А ведь на самом деле что-то изменилось  ты улыбаешься намного меньше в эти дни. [...] Желаю побольше поводов для улыбок. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все это знаем. Упрямства тебе хватит. Главное, чтобы хватило здоровья. Так будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Так подари мне эту возможность".

О страхе и смелости

На программе Porta a Porta, которая выходит на итальянском канале Rai 1, Зеленская призналась, что испытывала страх от вероятности погибнуть во время обстрелов, совершаемых российскими оккупантами.

"Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти. Это против человеческой природы. Если ты не боишься собственной смерти, ты не боишься и чужих смертей", – сказала она.

Зеленская подчеркнула, что между украинцами и россиянами большая разница.

"Мы ценим каждую жизнь, а они бросают на эту войну людские жизни, не считая. И пусть их намного больше, чем нас, наш дух сильнее. Поэтому у нас есть надежда", – заявила первая леди.

О силе

В интервью американскому каналу CBS Зеленская призналась, что война сделала ее сильнее

Фото: Олена Зеленська / Facebook
Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Здесь нет какой-то моей уникальности. Ты выживаешь и с помощью этих испытаний становишься автоматически сильнее. Хотела бы я пережить эти испытания? Думаю, что нет. Мне было комфортно в том моем состоянии, в котором я жила всю свою жизнь. Мне кажется, да, мы становимся сильнее. Поможет ли это нам? Надеюсь, да", – сказала она.

О победе Украины

Во время интервью программе 60 Minutes Australia Зеленская объяснила, почему уверена в победе Украины в войне против российского агрессора.

"У нас нет другого выхода. Это вопрос нашего выживания. Если я не буду уверенной, я ставлю под вопрос свое существование", – заявила она. 

Контекст:

Зеленская родилась в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Оттуда же родом и Зеленский, который старше жены менее чем на месяц. Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, его супруга в этот день обрела статус действующей первой леди Украины.

Пара поженилась в 2003 году. У Зеленских есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Теги: Украина, война, Владимир Зеленский, любовь, украинцы, война России против Украины, президент, Елена Зеленская
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