Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины

О любви и испытаниях

В интервью немецкому изданию Bild Елена Зеленская заявила, что их с мужем чувства во время войны проходят испытания.

"Это парадоксально, но если любовь существует, то в такие страшные времена испытаний она становится еще более необходимой и очевидной. Люди в таких условиях понимают, что для тебя самое главное", – отметила первая леди Украины.

Она добавила, что во время войны люди становятся еще более нужными друг другу.

О муже

В поздравлении по случаю дня рождения супруга Зеленская призналась, что для нее он остается таким же, как в год их знакомства.

Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Меня часто спрашивают, как ты [Владимир Зеленский] изменился за год. А я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было 17". А ведь на самом деле что-то изменилось – ты улыбаешься намного меньше в эти дни. [...] Желаю побольше поводов для улыбок. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все это знаем. Упрямства тебе хватит. Главное, чтобы хватило здоровья. Так будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Так подари мне эту возможность".

О страхе и смелости

На программе Porta a Porta, которая выходит на итальянском канале Rai 1, Зеленская призналась, что испытывала страх от вероятности погибнуть во время обстрелов, совершаемых российскими оккупантами.

"Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти. Это против человеческой природы. Если ты не боишься собственной смерти, ты не боишься и чужих смертей", – сказала она.

Зеленская подчеркнула, что между украинцами и россиянами большая разница.

"Мы ценим каждую жизнь, а они бросают на эту войну людские жизни, не считая. И пусть их намного больше, чем нас, наш дух сильнее. Поэтому у нас есть надежда", – заявила первая леди.

О силе

В интервью американскому каналу CBS Зеленская призналась, что война сделала ее сильнее.

Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Здесь нет какой-то моей уникальности. Ты выживаешь и с помощью этих испытаний становишься автоматически сильнее. Хотела бы я пережить эти испытания? Думаю, что нет. Мне было комфортно в том моем состоянии, в котором я жила всю свою жизнь. Мне кажется, да, мы становимся сильнее. Поможет ли это нам? Надеюсь, да", – сказала она.

О победе Украины

Во время интервью программе 60 Minutes Australia Зеленская объяснила, почему уверена в победе Украины в войне против российского агрессора.

"У нас нет другого выхода. Это вопрос нашего выживания. Если я не буду уверенной, я ставлю под вопрос свое существование", – заявила она.