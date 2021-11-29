Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
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Бардаш показал 11-месячную дочь Сару

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Бардаш отец двоих детей
Бардаш – отец двоих детей
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш 29 ноября в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлен вместе со своей 11-месячной дочерью Сарой.

Снимок был сделан в тот момент. когда Бардаш, стоя в толстовке, носках и трусах, надевал штаны, а ребенок сидел возле него с расставленными в стороны руками.

"Собираемся на работу", – подписал фото артист.

Скриншот: george.bardash / Instagram
Скриншот: george.bardash / Instagram

Контекст:

Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

В августе 2020 года Бардаш женился на моделе Елизавете Коцюбе. В декабре артист сообщил о рождении дочери. Родители назвали ее Сарой. Она – второй ребенок музыканта и первый для Коцюбы.

В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша родился сын Георгий (2012).

Теги: дети, семья, Юрий Бардаш
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