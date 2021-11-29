Бардаш показал 11-месячную дочь Сару

Снимок был сделан в тот момент. когда Бардаш, стоя в толстовке, носках и трусах, надевал штаны, а ребенок сидел возле него с расставленными в стороны руками.

"Собираемся на работу", – подписал фото артист.

Контекст:

Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

В августе 2020 года Бардаш женился на моделе Елизавете Коцюбе. В декабре артист сообщил о рождении дочери. Родители назвали ее Сарой. Она – второй ребенок музыканта и первый для Коцюбы.

В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша родился сын Георгий (2012).