Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Gip C была гостьей на их свадьбе Фото: realpotap / Instagram

"Я не помню такую певицу – Gip C. Похоже все это на то, что кто-то решил немного хайпануть. Но если эта артистка представит доказательства, я возьму свои слова обратно", – заявил Демин.

Ведущий подчеркнул, что его удивляет реакция Потапа, который никак не отреагировал на обвинения его бывшей подопечной.

"Меня удивляет, почему Потап не появляется в публичном пространстве и не отвечает на вопросы. Тут два варианта: или артисту есть что скрывать, или это пиар-игра, чтобы максимально подогреть интерес к собственной персоне, а потом выпустить песню", – заявил Демин.

Ведущий стал одним из первых в украинском шоу-бизнесе, кто высказался о скандале, связанном с Потапом и Каменских. Артисты, которые работали с рэпером, воздерживаются от комментариев слов Gip C, которая утверждает, что такое отношение со стороны Потапа было не только к ней.