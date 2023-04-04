Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина

"Я не помню такую певицу – Gip C. Похоже все это на то, что кто-то решил немного хайпануть. Но если эта артистка представит доказательства, я возьму свои слова обратно", – заявил Демин.
Ведущий подчеркнул, что его удивляет реакция Потапа, который никак не отреагировал на обвинения его бывшей подопечной.
"Меня удивляет, почему Потап не появляется в публичном пространстве и не отвечает на вопросы. Тут два варианта: или артисту есть что скрывать, или это пиар-игра, чтобы максимально подогреть интерес к собственной персоне, а потом выпустить песню", – заявил Демин.
Ведущий стал одним из первых в украинском шоу-бизнесе, кто высказался о скандале, связанном с Потапом и Каменских. Артисты, которые работали с рэпером, воздерживаются от комментариев слов Gip C, которая утверждает, что такое отношение со стороны Потапа было не только к ней.
Gip C родилась в Мариуполе. В прошлом была участницей украинской группы NZK, которую продюсировал Потап. Тогда она выступала под псевдонимом Женя Гордая (настоящая фамилия певицы – Горбань).
В 2019 году группа принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ с песней "На Даху Я", текст которой написал Потап. Коллектив тогда получил четыре "да" от судей и прошел дальше.
В настоящее время Евгения Горбань живет в США и строит карьеру под псевдонимом Gip C.
В марте 2023 года артистка заявила, что во время работы в группе Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе. Заявление прозвучало за два дня до премьеры ее нового трека, в котором также упоминается Потап и его жена. Песню артистка записала на русском языке.
Вскоре после этого появились слухи о якобы разводе Каменских и Потапа. Инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 30 марта он записал ролик, в котором, ссылаясь на якобы информацию, полученную от людей из окружения артистов, заявил, что пара разводится.
31 марта Потап опроверг слова блогера. При этом слова своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал.
Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос.
Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Gip C была гостьей на их свадьбе.