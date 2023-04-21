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21 апреля, 2023
 
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"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в марте 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в марте 2022 года
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин 21 апреля в Instagram Stories показал фото своей возлюбленной, певицы Dorofeeva (Нади Дорофеевой), сделанное в ее день рождения.

Кацурин показал, как певица потягивается в постели. На переднем плане – его рука с букетом.

"Цветочек родился", – написал ресторатор.

21 апреля Дорофеевой исполнилось 33 года.


Фото: misha_katsurin / Instagram

Фото: misha_katsurin / Instagram

Дорофеева в Instagram Stories показала вблизи букет и коробку с надписью Cartier. Это французский ювелирный дом, специализирующийся на изготовлении элитных украшений.

Фото: misha_katsurin / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В январе 2023 года Дорофеева и Dantes официально оформили развод.

Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, певица, ресторатор, Dorofeeva, подарки, постель, Михаил Кацурин
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