  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным

"Девочка Оля" много раз спасала меня, и я думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском языке", – отметил музыкант.

Он добавил, что композиция звучит для него как новая, но которую он очень хорошо знает.

Автор слов – Ярина Сизык, автор музыки – Юрий Мельник.

Этот пост стал первым в Instagram певца после того, как его экс-супруга, украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, являвшегося другом Dantes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)

Полную версию украинского варианта песни Dantes представил на YouTube-канале.

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