  Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным

"Девочка Оля" много раз спасала меня, и я думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском языке", – отметил музыкант.
Он добавил, что композиция звучит для него как новая, но которую он очень хорошо знает.
Автор слов – Ярина Сизык, автор музыки – Юрий Мельник.
Этот пост стал первым в Instagram певца после того, как его экс-супруга, украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, являвшегося другом Dantes.
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Полную версию украинского варианта песни Dantes представил на YouTube-канале.
Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году Dantes выпустил альбом "Твоя любимая музыка".
Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля Дорофеева сообщила, что они поженились. Для певицы этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.
В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет.
После того как Дорофеева и Кацурин закрутили роман, а у его бывшей жены, дизайнера Даши Кацуриной начались отношения с Dantes.