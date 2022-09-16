"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм

Хименес-Браво: Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся", – заявил он.

Хименес-Браво отметил, что, являясь колумбийцем по происхождению, он гордится быть патриотом Украины.

"Это когда поддерживаешь страну ежедневно, когда уважаешь ее законы, людей и традиции; когда честный, не предаешь, не убегаешь от ответственности; когда банально несешь в мусорку сигарету, фантик или жвачку. Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать, – платить налоги. Не только страна должна идти на ваш клич и быть в чем-то постоянно виноватой, давайте уже избавимся от этих совковых взглядов", – написал он.

Хименес-Браво заявил, что все, что он делает, является большой благодарностью Украине "за 13 лет любви и гостеприимства".

"Это безумие – быть колумбийцем и быть влюбленным в страну, где идет самая жестокая, самая подлая война со времен Второй мировой? Тогда мне нравится быть безумным. Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего!" – написал он.

Пост телеведущий сопроводил собственным снимком, сделанным в поле подсолнухов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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