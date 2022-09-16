Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2022
 
Новости

"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хименес-Браво: Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся
Хименес-Браво: Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 15 сентября в Instagram заявил о чувстве патриотизм к Украине и раскрыл суть этого понятия.

"Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся", – заявил он.

Хименес-Браво отметил, что, являясь колумбийцем по происхождению, он гордится быть патриотом Украины.

"Это когда поддерживаешь страну ежедневно, когда уважаешь ее законы, людей и традиции; когда честный, не предаешь, не убегаешь от ответственности; когда банально несешь в мусорку сигарету, фантик или жвачку. Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать, – платить налоги. Не только страна должна идти на ваш клич и быть в чем-то постоянно виноватой, давайте уже избавимся от этих совковых взглядов", – написал он.

Хименес-Браво заявил, что все, что он делает, является большой благодарностью Украине "за 13 лет любви и гостеприимства".

"Это безумие – быть колумбийцем и быть влюбленным в страну, где идет самая жестокая, самая подлая война со времен Второй мировой? Тогда мне нравится быть безумным. Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего!" – написал он.

Пост телеведущий сопроводил собственным снимком, сделанным в поле подсолнухов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Украина, Колумбия, война, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
Дмитрий ГОРДОН
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Звезда "Квартала 95" Великий показал, как президент РФ катался на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Звезда "Квартала 95" Великий показал, как президент РФ катался на колесе обозрения
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 