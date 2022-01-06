"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене

Пара позирует в кадре на диване: Бардаш – в костюме, а его жена – в длинном наряде, оголив ноги.

"Супруге сегодня исполнилось 25 лет, к этому времени ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками, повлиять на меня в лучшую сторону, выносить и родить Сару. С днем рождения, любимая женщина", – написал 38-летний Бардаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрии * Бардаш (@george.bardash)