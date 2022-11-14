"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги

Если не секрет, за какие деньги вы живете? Вы же не работаете сейчас или онлайн?" – задал вопрос один из подписчиков.

"Не готова была рассказывать, но хорошо, вы меня заставили: ему 85, у него большое наследство, и он хорошо меня содержит. Вот жду, когда он на меня завещание напишет. Красавчик он, правда же?" – написала Кристина и прикрепила фото пожилого мужчины на велосипеде.

Но сразу же объяснила, что ее ответ – шутка.

"Надеюсь, что хотя бы с юмором у вас все ок, потому что с границами не очень. И если что, я всю свою взрослую жизнь работаю, работала и буду работать (пока, конечно, не найду такого дедушку с завещанием)", – написала она.