Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
Новости

"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги

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Кристина ответила на вопросы подписчиков
Кристина ответила на вопросы подписчиков
Фото: kristygor / Instagram

Экс-супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский блогер и нотариус Кристина Остапчук 13 ноября в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировала свое финансовое положение.

Если не секрет, за какие деньги вы живете? Вы же не работаете сейчас или онлайн?" – задал вопрос один из подписчиков.

"Не готова была рассказывать, но хорошо, вы меня заставили: ему 85, у него большое наследство, и он хорошо меня содержит. Вот жду, когда он на меня завещание напишет. Красавчик он, правда же?" – написала Кристина и прикрепила фото пожилого мужчины на велосипеде.

Но сразу же объяснила, что ее ответ – шутка.

"Надеюсь, что хотя бы с юмором у вас все ок, потому что с границами не очень. И если что, я всю свою взрослую жизнь работаю, работала и буду работать (пока, конечно, не найду такого дедушку с завещанием)", – написала она.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчуки поженились в 2020 году.

Слухи о расставании Остапчука и его жены Кристины появились в начале сентября этого года, хотя еще в июне пара делилась планами на будущее и намеревалась достроить свой дом. Первым об этом заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это опровергать.

На прямой вопрос о разводе ведущий заявил, что "у него все хорошо", а его вторая жена сообщила, что "жизнь приносит сюрпризы и они бывают разными".

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Украина, Горняк, Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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