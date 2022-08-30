"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию

"Чем бы я занимался, если бы не кулинария? Вы знаете, что я учился на художника? Возможно, рисовал бы портреты в Одессе на пристани или имел свою галерею и продавал очень дорогие работы. А если бы тогда, когда в детстве с мамой пошли в консерваторию, был бы класс виолончели – сейчас где-то во Львове на площади давал жару с уличными музыкантами. Или все же стал ветеринаром – так сильно полюбил Чубаку из "Звездных войн", что у меня две собаки породы грифон. Интересно иногда задуматься над тем, где бы мы были, если бы переломный момент был другим", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)