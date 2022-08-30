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30 августа, 2022
 
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"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию

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Хименес-Браво рассказал, чем мог бы заниматься в Одессе или Львове
Хименес-Браво рассказал, чем мог бы заниматься в Одессе или Львове
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 29 августа в Instagram рассказал, какие профессии мог бы выбрать.

"Чем бы я занимался, если бы не кулинария? Вы знаете, что я учился на художника? Возможно, рисовал бы портреты в Одессе на пристани или имел свою галерею и продавал очень дорогие работы. А если бы тогда, когда в детстве с мамой пошли в консерваторию, был бы класс виолончели – сейчас где-то во Львове на площади давал жару с уличными музыкантами. Или все же стал ветеринаром – так сильно полюбил Чубаку из "Звездных войн", что у меня две собаки породы грифон. Интересно иногда задуматься над тем, где бы мы были, если бы переломный момент был другим", – написал он.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Украина, Эктор Хименес-Браво, работа, телеведущий, ресторатор, судья, МастерШеф, кулинария
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