50-летний Хименес-Браво показал новое фото с молодой возлюбленной

Хименес-Браво впервые рассказал о своих новых отношениях в феврале 2022 года Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Пара позирует в кадре, лежа в обнимку.

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал об их отношениях. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей. В настоящее время возлюбленная ресторатора находится в Польше со своей матерью. По словам Хименеса-Браво, его девушка – украинка.