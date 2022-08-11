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11 августа, 2022
 
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50-летний Хименес-Браво показал новое фото с молодой возлюбленной

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Хименес-Браво впервые рассказал о своих новых отношениях в феврале 2022 года
Хименес-Браво впервые рассказал о своих новых отношениях в феврале 2022 года
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

50-летний украинский ресторатор Эктор Хименес-Браво 10 августа опубликовал в Instagram новое фото из архива со своей молодой возлюбленной, имя которой не называет.

Пара позирует в кадре, лежа в обнимку.

В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал об их отношениях. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей. В настоящее время возлюбленная ресторатора находится в Польше со своей матерьюПо словам Хименеса-Браво, его девушка – украинка.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: любовь, Эктор Хименес-Браво, ресторатор
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