  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации

Barleben о Laud: Когда был озвучен первый список финалистов, мы поддерживали Laud ото: Barleben / Facebook, LAUD / Facebook

"Когда был озвучен первый список финалистов, мы в него не попали, то поддерживали Laud, написали пост в его поддержку. Мы считаем, что на самом деле они большие молодцы, там работают профессионалы. У него, конечно, сильная песня. Но сейчас я пытаюсь это не комментировать, оставить все за скобками своих спичей. Можем пожелать ему удачи, он молодец", – заявил 30-летний Barleben.

Артист отметил, что лично не знаком с певцом и после того, как он его заменил в финале нацтбора, артисты не общались.

ВИДЕО