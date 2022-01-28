  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"

Michael Soul: Планы у меня большие, в планах выпускать украинскую музыку, на украинском языке Фото: Michael Soul / Facebook

"Я переехал, получил вид на жительство. Поэтому планы у меня большие, в планах выпускать украинскую музыку, на украинском языке", – рассказал артист.

По словам певца, он учит украинский язык, но говорить свободно пока не может.

Артист отметил, что сам пишет для себя песни, а на конкурс подавал сразу три – оргкомитет выбрал композицию под названием Demons.

"Песня очень особенная, в ней очень глубокий смысл. Такая драматичная, необычная – песня о семи смертных грехах", – отметил Сосунов.

На вопрос, рад ли он, что оргкомитет выбрал именно эту песню, артист ответил утвердительно.

"Я был рад любому выбору, даже если бы мне пришлось петь "Пусть бегут неуклюже", – признался Сосунов.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube