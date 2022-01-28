  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"

"Я переехал, получил вид на жительство. Поэтому планы у меня большие, в планах выпускать украинскую музыку, на украинском языке", – рассказал артист.
По словам певца, он учит украинский язык, но говорить свободно пока не может.
Артист отметил, что сам пишет для себя песни, а на конкурс подавал сразу три – оргкомитет выбрал композицию под названием Demons.
"Песня очень особенная, в ней очень глубокий смысл. Такая драматичная, необычная – песня о семи смертных грехах", – отметил Сосунов.
На вопрос, рад ли он, что оргкомитет выбрал именно эту песню, артист ответил утвердительно.
"Я был рад любому выбору, даже если бы мне пришлось петь "Пусть бегут неуклюже", – признался Сосунов.
Сосунов родился в Бресте в 1997 году. Родители артиста – музыканты. Премьера конкурсной песни на "Евровидение 2022" Michael Soul состоялась в ноябре 2021 года на его канале в YouTube. В 2018 году он принимал участие в восьмом сезоне шоу "Голос країни" на "1+1", а в 2019-м вышел в финал белорусского нацотбора на "Евровидение".
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
В финале, кроме Michael Soul, примут участие еще семь артистов: Алина Паш, Cloudless, Barleben, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.