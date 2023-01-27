"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт

На фото видно, что он оформлен на Кристину Остапчук.
Таким образом она ответила на вопрос, оставит ли после развода с украинским ведущим Владимиром Остапчуком его фамилию, или же вернет свою – Горняк.
"Очень много вопросов о фамилии. Я – Кристина Остапчук. Как говорят, из песни слов не выкинешь. А там жизнь покажет", – заявила она.
Кристина – вторая жена Остапчука. Они поженились в 2020 году. Слухи о том, что пара рассталась, появились летом 2022 года. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод.В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.