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27 января, 2023
 
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"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт

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Кристина Остапчук вторая жена Владимира Остапчука
Кристина Остапчук – вторая жена Владимира Остапчука
Фото: kristygor / Instagram

Украинский блогер и нотариус Кристина Остапчук 27 января, отвечая на вопросы подписчиков, опубликовала в Instagram Stories фото своего паспорта.

На фото видно, что он оформлен на Кристину Остапчук.

Таким образом она ответила на вопрос, оставит ли после развода с украинским ведущим Владимиром Остапчуком его фамилию, или же вернет свою – Горняк.

"Очень много вопросов о фамилии. Я – Кристина Остапчук. Как говорят, из песни слов не выкинешь. А там жизнь покажет", – заявила она.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Кристина – вторая жена Остапчука. Они поженились в 2020 году. Слухи о том, что пара рассталась, появились летом 2022 года. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод.В декабре стало известно, что ведущий состоит в новых отношениях. Его избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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