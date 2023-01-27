"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт

На фото видно, что он оформлен на Кристину Остапчук.

Таким образом она ответила на вопрос, оставит ли после развода с украинским ведущим Владимиром Остапчуком его фамилию, или же вернет свою – Горняк.

"Очень много вопросов о фамилии. Я – Кристина Остапчук. Как говорят, из песни слов не выкинешь. А там жизнь покажет", – заявила она.