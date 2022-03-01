"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине

"Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга, – написала она. – Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти".
Ивлеева также публично обратилась к руководству России.
"Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, завершающих военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны", – заявила знаменитость.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.