Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2022
 
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"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине

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Ивлеева: В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты
Ивлеева: В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты
Фото: _agentgirl_ / Instagram

Российский блогер Анастасия Ивлеева (19 млн подписчиков в Instagram) 1 марта разместила на своей странице публичное обращение к руководству России, призвав остановить гибель людей в Украине.

"Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга, – написала она. – Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти".

Ивлеева также публично обратилась к руководству России.

"Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, завершающих военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны", – заявила знаменитость.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Теги: Владимир Путин, Украина, война, нападение, российская агрессия, Анастасия Ивлеева
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