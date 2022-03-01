"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине

"Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга, – написала она. – Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят прийти".

Ивлеева также публично обратилась к руководству России.

"Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, завершающих военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны", – заявила знаменитость.