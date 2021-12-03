"Какие все хорошенькие, как папа". Сергей Притула показал всех своих детей

На снимке его двое старших детей – сын Дмитрий и дочь Соломия – сидят за обеденным столом, а младшая дочь Стефания, которой скоро исполнится полгода, находится на руках у отца.

"Папа с работы пришел! Все за стол!" – подписал снимок 40-летний телеведущий.

Пост Притулы набрал почти 50 тыс. лайков.

"Крутезное семейство", – прокомментировал фото kovallorik40.

"Миле фото! Доця – папина красавица", – написала __muzyka_vika__.

"Какие все хорошенькие, как папа. Счастья вашей семье", – пожелала maytanya3012.

View this post on Instagram A post shared by Сергіи * Притула (@siriy_ua)