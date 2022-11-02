"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии

Эта профессия, по его словам, предполагает привычку всегда торговаться на базаре за лучшие помидоры, потому что шеф-повар это делает в ресторане с поставщиками.

"Когда, чтобы сделать простой омлет, но с изюминкой (ибо ты же шеф), надо испачкать все глубокие тарелки дома; когда дома все знают, что пробовать твой еще не сваренный суп и спрашивать, добавил ли соли, лучше не надо; когда не можешь начать готовить, даже если очень голоден, пока не наточишь нож; когда дома есть 300 деревянных досок, но любимая только одна", – написал он.

Хименес-Браво подчеркнул, что быть шефом – это призвание.