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02 ноября, 2022
 
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"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии

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Хименес-Браво подчеркнул, что быть шефом это призвание
Хименес-Браво подчеркнул, что быть шефом – это призвание
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 1 ноября в Instagram рассказал, что означает для него быть шеф-поваром.

Эта профессия, по его словам, предполагает привычку всегда торговаться на базаре за лучшие помидоры, потому что шеф-повар это делает в ресторане с поставщиками.

"Когда, чтобы сделать простой омлет, но с изюминкой (ибо ты же шеф), надо испачкать все глубокие тарелки дома; когда дома все знают, что пробовать твой еще не сваренный суп и спрашивать, добавил ли соли, лучше не надо; когда не можешь начать готовить, даже если очень голоден, пока не наточишь нож; когда дома есть 300 деревянных досок, но любимая только одна", – написал он.

Хименес-Браво подчеркнул, что быть шефом – это призвание.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: ресторан, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, судья, МастерШеф, продюсер
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