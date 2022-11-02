"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии

Эта профессия, по его словам, предполагает привычку всегда торговаться на базаре за лучшие помидоры, потому что шеф-повар это делает в ресторане с поставщиками.
"Когда, чтобы сделать простой омлет, но с изюминкой (ибо ты же шеф), надо испачкать все глубокие тарелки дома; когда дома все знают, что пробовать твой еще не сваренный суп и спрашивать, добавил ли соли, лучше не надо; когда не можешь начать готовить, даже если очень голоден, пока не наточишь нож; когда дома есть 300 деревянных досок, но любимая только одна", – написал он.
Хименес-Браво подчеркнул, что быть шефом – это призвание.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.