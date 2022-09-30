"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице

"Колумбийца возьмете на Щекавицу?" – спросил он.

На снимке Хименес-Браво засветил торс.

"Эктор, застегнитесь", – написала фолловер annashavurina.

"Браво!" – прокомментировала kisilitsa.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Об оргии на горе Щекавица в сети заговорили 21 сентября после того, как президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие.

Украинцы в ответ предложили всем желающим в случае угрозы собраться на горе для участия в оргии. Эта тема стала одной их самых обсуждаемых в сети. Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, в частности, рассказал, какие блюда лучше всего приготовить для мероприятия.