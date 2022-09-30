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30 сентября, 2022
 
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"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице

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Хименес-Браво: Колумбийца возьмете на Щекавицу?
Хименес-Браво: Колумбийца возьмете на Щекавицу?
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 29 сентября в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен в расстегнутой рубашке.

"Колумбийца возьмете на Щекавицу?" – спросил он.

На снимке Хименес-Браво засветил торс.

"Эктор, застегнитесь", – написала фолловер annashavurina.

"Браво!" – прокомментировала kisilitsa.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Об оргии на горе Щекавица в сети заговорили 21 сентября после того, как президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие.

Украинцы в ответ предложили всем желающим в случае угрозы собраться на горе для участия в оргии. Эта тема стала одной их самых обсуждаемых в сети. Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, в частности, рассказал, какие блюда лучше всего приготовить для мероприятия.

Теги: Украина, война, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, фото, ресторатор, МастерШеф, Щекавица
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