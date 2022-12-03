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03 декабря, 2022
 
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Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем

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В браке с Локотко Фреймут родила двоих детей
В браке с Локотко Фреймут родила двоих детей
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская ведущая Ольга Фреймут покинула Украину вместе с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко. Об этом заявил ее коллега Слава Соломко во время проведения благотворительного мероприятия, организованного украинским хореографом Илоной Гвоздевой в рамках ее проекта Ukrainian Women Unity (UWU). Об этом сообщается 1 декабря на сайте украинского издания Viva!.

Ведущий упомянул Фреймут, выражая благодарность женщинам, которые посетили благотворительное мероприятие, уточняется в публикации.

В августе 2022 года Фреймут в интервью украинскому изданию "КП в Украине" говорила, что она с их общими двумя детьми находится в Великобритании, а ее муж остался в Киеве. По словам ведущей, ее старшая дочь от предыдущих отношений живет и учится в США.

Контекст:

Фреймут – мать троих детей. Старшую дочь Злату, которой сейчас 16 лет, ведущая родила в отношениях с британцем Нилом Митчеллом.

В браке с Локотко Фреймут родила двоих детей – сына Валерия (2016) и дочь Евдокию (2017).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Великобритания, дети, война России против Украины, Ольга Фреймут, семья
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