Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото

"Во внутренних помещениях выявлено накопление мебели, разнообразных упаковочных материалов, товаров для продажи (церковная утварь, свечи, календари, буклеты), одежды и обуви, швейного оборудования. Признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано", – говорится в публикации.

Комиссия Минкульта также опубликовала снимки, сделанные в помещениях Лавры.

фотогалерея ( 1 из 3) Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

Глава комиссии по вопросу передачи имущества Киево-Печерской лавры Марианна Томин, комментируя в эфире телемарафона осмотр Лавры, отметила, что там в том числе были обнаружены "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Соответствующее видео с ее комментарием опубликовал Telegram-канал "Дивогляд 5.UA | 5 канал".

"Там были разные ритуальные одеяния, достаточно специфические манекены, на которых осуществлялись, я так понимаю, замеры. Это как образ человеческого тела с невероятно сверхъестественным животом. Мне сложно сказать, для кого именно этот пошив осуществлялся", – заявила Томин.