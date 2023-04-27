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27 апреля, 2023
 
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Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото

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Кабмин Украины 30 марта принял решения о передаче имущества Киево-Печерской лавры в управление государству
Кабмин Украины 30 марта принял решения о передаче имущества Киево-Печерской лавры в управление государству
Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра / Facebook

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины 27 апреля провела осмотр помещений в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщается на странице Минкульта в Facebook.

"Во внутренних помещениях выявлено накопление мебели, разнообразных упаковочных материалов, товаров для продажи (церковная утварь, свечи, календари, буклеты), одежды и обуви, швейного оборудования. Признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано", – говорится в публикации. 

Комиссия Минкульта также опубликовала снимки, сделанные в помещениях Лавры. 

Глава комиссии по вопросу передачи имущества Киево-Печерской лавры Марианна Томин, комментируя в эфире телемарафона осмотр Лавры, отметила, что там в том числе были обнаружены "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Соответствующее видео с ее комментарием опубликовал Telegram-канал "Дивогляд 5.UA | 5 канал".

"Там были разные ритуальные одеяния, достаточно специфические манекены, на которых осуществлялись, я так понимаю, замеры. Это как образ человеческого тела с невероятно сверхъестественным животом. Мне сложно сказать, для кого именно этот пошив осуществлялся", – заявила Томин.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Позже комиссия продолжила работу в Лавре.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киево-Печерская лавра, церковь, Минкульт, свечи, одежда
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