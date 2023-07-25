Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев

"Это решение принял совет директоров холдинга Kilit Hospatality Group, в который входит этот концертный зал, после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности "артистки" в войне России против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества", – отметил Воронин.
Он добавил, что владельцы холдинга "с пониманием относятся к ситуации в Украине и оказывают поддержку украинской стороне после полномасштабного вторжения России".
"В рамках проекта "Детство без войны" по эвакуации детей-сирот из Днепропетровской области на начальном этапе его реализации в марте – апреле 2022 года более 200 детей было размещено в одном из отелей сети и почти три месяца бесплатно находились и питались там", – рассказал Воронин.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.
После 2014 года артистка живет и работает в стране-агрессоре РФ. В 2016 году Ани Лорак выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году.
2 марта 2022 года певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".
В 2023 году артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".
Ани Лорак находится в базе "Реєстру ДержZрадників".