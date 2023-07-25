Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев

После 2014 года Ани Лорак живет и работает в РФ Фото: anilorak / Instagram

"Это решение принял совет директоров холдинга Kilit Hospatality Group, в который входит этот концертный зал, после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности "артистки" в войне России против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества", – отметил Воронин.

Он добавил, что владельцы холдинга "с пониманием относятся к ситуации в Украине и оказывают поддержку украинской стороне после полномасштабного вторжения России".

"В рамках проекта "Детство без войны" по эвакуации детей-сирот из Днепропетровской области на начальном этапе его реализации в марте – апреле 2022 года более 200 детей было размещено в одном из отелей сети и почти три месяца бесплатно находились и питались там", – рассказал Воронин.