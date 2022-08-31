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31 августа, 2022
 
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"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине

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Хименес-Браво: Я чувствую, что нужен, чувствую, что могу сделать
Хименес-Браво: Я чувствую, что нужен, чувствую, что могу сделать
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 31 августа в Instagram опубликовал совместное фото со своей мамой.

"Каждый день мама спрашивает, как там Украина, жив ли, здоров. Так легко просто уехать домой, быть там и депрессировать, что вот война, как всех жалко. Но тот факт, что мне уже давно не 20, подчеркивает сильное чувство, что я там, где должен быть. Я чувствую, что нужен, чувствую, что могу сделать. И это сработает. Итак, мам, скучаю, но продолжаю работать", – написал он.

Пост телеведущий сопроводил совместным снимком со своей мамой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Россия, Украина, война, гражданство, ВСУ, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, МастерШеф
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