"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине

"Каждый день мама спрашивает, как там Украина, жив ли, здоров. Так легко просто уехать домой, быть там и депрессировать, что вот война, как всех жалко. Но тот факт, что мне уже давно не 20, подчеркивает сильное чувство, что я там, где должен быть. Я чувствую, что нужен, чувствую, что могу сделать. И это сработает. Итак, мам, скучаю, но продолжаю работать", – написал он.

Пост телеведущий сопроводил совместным снимком со своей мамой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)