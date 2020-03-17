Литвинова засветила декольте

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова опубликовала снимки в платье с глубоким декольте.

Литвинова: Можно ли в мои годы иметь желания? Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российский режиссер и актриса Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила подборку снимков, для которых позировала с оголенной зоной декольте – в сером платье с глубоким выкатом.

"Можно ли в разгар пандемии и карантинов и внезапного снега носить хотя бы в театре весеннее платье – с вырезом (и в мои годы иметь желания)?" – написала она.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирусом инфицировано 168 019 человек в более чем 140 странах, 6610 человек скончались. Большинство заболевших – 81 077 человек – жители Китая.

В России, по официальным данным, количество инфицированных коронавирусом 16 марта увеличилось до 93 человек, под наблюдением – 15 тыс. человек. Летальных случаев в РФ не зафиксировано.