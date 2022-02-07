Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2022
 
Новости

"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевченко и Пазик воспитывают четырех сыновей
Шевченко и Пазик воспитывают четырех сыновей
Фото: kristenpazik / Instagram

Супруга бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, американская модель Кристен Пазик 7 февраля разместила в Instagram фото, на котором ее муж запечатлен вместе с одним из своих сыновей – Кристианом.

Отец и сын позируют в спортивной одежде на открытой площадке.

"Время для семьи. Лучше лекарства нет", – подписала она фото.

Контекст:

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014). 

Шевченко был главным тренером сборной Украины с июля 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. 1 августа 2021 года Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

С ноября Шевченко тренировал итальянский клуб Серии А "Дженоа", его уволили 15 января 2022 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах. СМИ писали, что будущее украинца в клубе было под вопросом из-за плохих результатов, а также сообщали о "напряженности" по поводу трансферной политики в "Дженоа".

Теги: футбол, Андрей Шевченко, семья, тренер, Кристен Пазик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Спасибо за комплимент". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS