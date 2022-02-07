"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана

Отец и сын позируют в спортивной одежде на открытой площадке.
"Время для семьи. Лучше лекарства нет", – подписала она фото.
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Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).
Шевченко был главным тренером сборной Украины с июля 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. 1 августа 2021 года Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.
С ноября Шевченко тренировал итальянский клуб Серии А "Дженоа", его уволили 15 января 2022 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах. СМИ писали, что будущее украинца в клубе было под вопросом из-за плохих результатов, а также сообщали о "напряженности" по поводу трансферной политики в "Дженоа".