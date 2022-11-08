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09 ноября, 2022
 
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"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России". Хименес-Браво назвал шесть вещей, которые надо иметь на случай блэкаута

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Хименес-Браво: Нам точно будет теплее, чем ребятам в окопе
Хименес-Браво: Нам точно будет теплее, чем ребятам в окопе
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво призвал подписчиков посмотреть в глаза своему страху и признать, что из-за обстрелов российскими оккупантами объектов украинской инфраструктуры зима в Украине будет тяжелой. Об этом он написал 8 ноября в Instagram.

"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России. Но это только одно из испытаний этой войны, и даже не главное. Нам точно будет теплее, чем ребятам в спальнике в окопе", – заявил он.

Хименес Браво также опубликовал список того, чем необходимо запастись на случай отключения тепла и света:

  • свечи;
  • газовые баллоны; 
  • фонари на солнечных батарейках;
  • термобелье;
  • генераторы;
  • павербанки. 

"Готовьтесь, без паники, мы точно справимся", – подытожил он. 

Свой пост ресторатор проиллюстрировал снимком, на котором запечатлен в полумраке. Хименес-Браво позирует в кадре, закутавшись в плед и показывая российскими оккупантам средний палец.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности. 

Теги: обстрелы, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, инфраструктура
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