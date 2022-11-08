"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России". Хименес-Браво назвал шесть вещей, которые надо иметь на случай блэкаута

Хименес-Браво: Нам точно будет теплее, чем ребятам в окопе Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России. Но это только одно из испытаний этой войны, и даже не главное. Нам точно будет теплее, чем ребятам в спальнике в окопе", – заявил он.

Хименес Браво также опубликовал список того, чем необходимо запастись на случай отключения тепла и света:

свечи;

газовые баллоны;

фонари на солнечных батарейках;

термобелье;

генераторы;

павербанки.

"Готовьтесь, без паники, мы точно справимся", – подытожил он.

Свой пост ресторатор проиллюстрировал снимком, на котором запечатлен в полумраке. Хименес-Браво позирует в кадре, закутавшись в плед и показывая российскими оккупантам средний палец.