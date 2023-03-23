Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео

Мишина предстала в нескольких комплектах нижнего белья. Она позировала в спущенных брюках и без них. Актриса вертелась и изгибалась перед объективом, а также оттягивала трусы.

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22 марта Мишина публиковала свои снимки в черном нижнем белье, а 17 марта актриса показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого она родила 11 апреля 2012 года. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.