Бульвар Шоубиз
 
15 июня, 2022
 
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"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины

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Рэпер Face: Люблю и обнимаю всех адекватных людей, неадекватных прошу пройти на х...й
Рэпер Face: Люблю и обнимаю всех адекватных людей, неадекватных прошу пройти на х...й
Фото: facepublicenemy / Instagram

Покинувший РФ после антивоенных высказываний российский рэпер Face 15 июня в Instagram сообщил о завершении своего зарубежного тура в поддержку Украины.

"Спасибо всем, кто посетил наш благотворительный тур Stand With Ukraine, – написал он. – В последнее время я думал о многом, но ни секунды не жалел о том пути, который выбрал. Этот тур только добавил мне уверенности в правильности моих действий".

Артист также обратился к украинцам.

"К сожалению, война не закончилась вместе с нашим туром, люди все еще умирают, страдают, прячутся в подвалах от обстрелов и нуждаются в помощи. Не мне вам это говорить, сидя в безопасности, но крепитесь и ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне, потому что с вами правда! Это вопрос времени, – заявил рэпер. – Люблю и обнимаю всех адекватных людей, неадекватных прошу пройти на х...й".

Контекст:

Face принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.

В январе 2021 года в СМИ появились слухи, что Face покинул Россию. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину. 

После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.

26-го и 27 марта он выступил в Варшаве с благотворительными концертами в поддержку Украины.

8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.

Теги: концерт, война России против Украины, рэпер Face
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