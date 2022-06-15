"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины

"Спасибо всем, кто посетил наш благотворительный тур Stand With Ukraine, – написал он. – В последнее время я думал о многом, но ни секунды не жалел о том пути, который выбрал. Этот тур только добавил мне уверенности в правильности моих действий".

Артист также обратился к украинцам.

"К сожалению, война не закончилась вместе с нашим туром, люди все еще умирают, страдают, прячутся в подвалах от обстрелов и нуждаются в помощи. Не мне вам это говорить, сидя в безопасности, но крепитесь и ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне, потому что с вами правда! Это вопрос времени, – заявил рэпер. – Люблю и обнимаю всех адекватных людей, неадекватных прошу пройти на х...й".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FACE (@facepublicenemy)