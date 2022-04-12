Рэпер Face: До русских дойдет только тогда, когда им начнут из телевизора спускать другую повестку

Рэпер Face: Для меня стало откровением и шоком, насколько телевизор все еще сильнее, чем интернет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Дойдет только тогда, когда им начнут из телевизора спускать другую повестку. А до этого момента вряд ли. Я писал, что русскому народу надо начать думать своей головой, а для этого нужно централизоваться как отдельной личности. То есть большие шаги нужны, как у вас [в Украине] были приняты – декоммунизация, десталинизация, деимпериализация. Нужно осуждать такие вещи, как крепостное право. Государство должно испытывать огромный стыд за то, что это было. Русский народ должен понять, что он чего-то стоит в своей собственной стране. И тогда начнет включаться голова", – сказал рэпер.

Он считает, что в таком случае телевидение в РФ перестанет быть "рабским" и подконтрольным властям.

"Для меня стало откровением и шоком, насколько телевизор все еще сильнее, чем интернет. Хотя, казалось бы, интернет начал телевизор побеждать. Но, по сути, мнение большинства складывается из того, что телевизор "спускает" в интернет, а не наоборот. Ведь можно самому все посмотреть, погуглить, но люди утыкаются в каналы, которые транслируют ту же самую повестку, что и "Первый" или "Россия", – отметил рэпер.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube