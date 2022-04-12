Рэпер Face: До русских дойдет только тогда, когда им начнут из телевизора спускать другую повестку

"Дойдет только тогда, когда им начнут из телевизора спускать другую повестку. А до этого момента вряд ли. Я писал, что русскому народу надо начать думать своей головой, а для этого нужно централизоваться как отдельной личности. То есть большие шаги нужны, как у вас [в Украине] были приняты – декоммунизация, десталинизация, деимпериализация. Нужно осуждать такие вещи, как крепостное право. Государство должно испытывать огромный стыд за то, что это было. Русский народ должен понять, что он чего-то стоит в своей собственной стране. И тогда начнет включаться голова", – сказал рэпер.
Он считает, что в таком случае телевидение в РФ перестанет быть "рабским" и подконтрольным властям.
"Для меня стало откровением и шоком, насколько телевизор все еще сильнее, чем интернет. Хотя, казалось бы, интернет начал телевизор побеждать. Но, по сути, мнение большинства складывается из того, что телевизор "спускает" в интернет, а не наоборот. Ведь можно самому все посмотреть, погуглить, но люди утыкаются в каналы, которые транслируют ту же самую повестку, что и "Первый" или "Россия", – отметил рэпер.
Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Среди самых известных его треков – "Гоша Рубчинский", "Юморист", "Бургер", "Мой Калашников", "Я роняю Запад". Его клипы в YouTube собирают десятки миллионов просмотров.
Музыкант принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.
Слухи о том, что Face покинул Россию, появились в СМИ в январе 2021 года. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину.
После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.
26-го и 27 марта выступил в Варшаве с благотворительными концертами в поддержку Украины.
8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.