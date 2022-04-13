Рэпер Face о нападении России на Украину: Мне стыдно, что я русский

Face: Сейчас такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Вам сегодня стыдно, что вы русский?" – спросил Гордон.

"Именно за эту ситуацию мне стыдно, что я русский, да, – ответил Face. – Именно за эту ситуацию. Глобально я не испытываю каких-то положительных или негативных от этого ощущений, потому что я, правда, считаю, что человек это (место рождения. – "ГОРДОН") не выбирал. Чем здесь гордиться или чем здесь стыдиться – я не знаю".

Музыкант подчеркнул, что ему стыдно за то, что военные действия в Украине происходят от имени его нации.

"Я тоже мог сделать больше или чего-то не делать, что сейчас используется российским государством в этой ужасной войне... И в этом плане, да, я вполне могу согласиться с этой фразой, – сказал артист. – Сейчас, мне кажется, такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский".

Face считает, что сейчас каждый россиян должен делать все, что от него зависит, чтобы исправить ситуацию и "чтобы русским быть снова стало не стыдно".

"Чтобы не прятать паспорт и не боятся реакции окружающих... Каждый от себя должен это делать. И тогда по крупицам соберется какая-то новая нация, если она соберется", – сказал музыкант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube