Рэпер Face о нападении России на Украину: Мне стыдно, что я русский

"Вам сегодня стыдно, что вы русский?" – спросил Гордон.
"Именно за эту ситуацию мне стыдно, что я русский, да, – ответил Face. – Именно за эту ситуацию. Глобально я не испытываю каких-то положительных или негативных от этого ощущений, потому что я, правда, считаю, что человек это (место рождения. – "ГОРДОН") не выбирал. Чем здесь гордиться или чем здесь стыдиться – я не знаю".
Музыкант подчеркнул, что ему стыдно за то, что военные действия в Украине происходят от имени его нации.
"Я тоже мог сделать больше или чего-то не делать, что сейчас используется российским государством в этой ужасной войне... И в этом плане, да, я вполне могу согласиться с этой фразой, – сказал артист. – Сейчас, мне кажется, такая ситуация, что если ты нормальный человек, тебе не может быть не стыдно, что ты русский".
Face считает, что сейчас каждый россиян должен делать все, что от него зависит, чтобы исправить ситуацию и "чтобы русским быть снова стало не стыдно".
"Чтобы не прятать паспорт и не боятся реакции окружающих... Каждый от себя должен это делать. И тогда по крупицам соберется какая-то новая нация, если она соберется", – сказал музыкант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Face принимал участие в оппозиционных акциях протеста в РФ, критиковал политику президента России Владимира Путина. В 2021 году концерты артиста в РФ начали массово отменять из-за давления властей на организаторов.
В январе 2021 года в СМИ появились слухи, что Face покинул Россию. Но в интервью Гордону музыкант сказал, что уехал из страны в начале февраля, за несколько недель до нападения России на Украину.
После полномасштабного вторжения РФ Face стал одним из немногих российских музыкантов, кто поддержал Украину. Он заявил, что был в шоке после нападения, "просто оцепенел", и назвал Украину "чуть ли не единственным свободным уголком, который есть в тех краях". "Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей", – написал артист в соцсети.
26-го и 27 марта он выступил в Варшаве с благотворительными концертами в поддержку Украины.
8 апреля министерство юстиции России внесло Face в реестр "иностранных агентов". Артист назвал это решение лучшим подарком на свой день рождения – 8 апреля ему исполнилось 25 лет. Рэпер заявил, что "вертел минюст на х...ю". "Огромная честь для меня и показатель того, что я все делаю правильно", – отметил музыкант.