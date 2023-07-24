Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку

Полтавская – Остапчуку: Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Ранее Остапчук говорил, что они познакомились, когда его страница в Instagram оказалась заблокированной.

Судя по диалогу, первым общение начал Остапчук, попросив помочь ему разблокировать страницу. Спустя чуть более 10 минут он сообщил Полтавской, что у него все получилось.

"Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение", – в ответ написала она.