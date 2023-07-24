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24 июля, 2023
 
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Он просил о помощи, а она намекнула о скидке на проведение свадьбы. Новая избранница Остапчука выложила в сеть их первую переписку

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Полтавская Остапчуку: Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение
Полтавская – Остапчуку: Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

23-летняя избранница 38-летнего украинского ведущего Владимира Остапчука, блогер Катерина Полтавская 24 июля в Instagram Stories разместила скриншот их первой переписки.

Ранее Остапчук говорил, что они познакомилиськогда его страница в Instagram оказалась заблокированной.

Судя по диалогу, первым общение начал Остапчук, попросив помочь ему разблокировать страницу. Спустя чуть более 10 минут он сообщил Полтавской, что у него все получилось.

"Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение", – в ответ написала она.

Скриншот: poka.tya / Instagram
Скриншот: poka.tya / Instagram

Контекст:

23-летняя Полтавская младше 38-летнего Остапчука на 16 лет. До нее он был женат дважды. Оба брака ведущий назвал ошибками.

Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года. После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Осенью 2020 года Остапчук женился во второй раз на украинском нотариусе Кристине Горняк (Остапчук). После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась.

13 апреля 2023 года Остапчук перестал скрывать новые отношения, разместив первое совместное фото с Полтавской в сети. В июне Полтавская призналась, что они вместе уже девятый месяц.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: переписка, Владимир Остапчук, развод, Екатерина Полтавская
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