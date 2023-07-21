Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
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38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей

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38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей / Бульвар Шоубиз

Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Украинский ведущий Владимир Остапчук 20 июля в новом выпуске своего YouTube-шоу "Мекнув – питайте" рассказал, как познакомился со своей новой девушкой, украинским блогером Катериной Поплавской.

По словам Остапчука, это произошло, когда его страница в Instagram оказалась заблокированной.

"Мне заблокировали Instagram, Катя его разблокировала, и у нас переписка завязалась", – признался ведущий. 

Шутя он добавил: "И я отблагодарил. Я так – с кем сплю, на том и женюсь". 

В декабре 2023 года о знакомстве Остапчука с Полтавской первой сообщила украинская травести-дива Монро.

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет да любовь, он свободен, но ничто так не бодрит, как свежая сплетня", – написала тогда Монро.

В апреле 2023 года Полтавская, рассказывая, как начинался ее роман с Остапчуком, призналась, что после первого свидания с ним поняла, что это ее человек.

"Мы вместе сели и обсудили, кто мы друг другу, все моменты, какие волнуют, наши ожидания, потому что у отношений с публичным человеком есть нюансы, – написала она тогда. – Я не совсем помню, о чем думала после первого свидания, но подсознательно сразу решила, что это мой человек".

Контекст:

23-летняя Полтавская младше 38-летнего Остапчука на 16 лет. До нее он был женат дважды. Оба брака ведущий назвал ошибками.

Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года. После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.

Осенью 2020 года Остапчук женился во второй раз на украинском нотариусе Кристине Горняк (Остапчук). После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась.

13 апреля 2023 года Остапчук перестал скрывать новые отношения, разместив первое совместное фото с Полтавской в сети. В июне Полтавская призналась, что они вместе уже девятый месяц.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук, Екатерина Полтавская
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