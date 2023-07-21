38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей

По словам Остапчука, это произошло, когда его страница в Instagram оказалась заблокированной.

"Мне заблокировали Instagram, Катя его разблокировала, и у нас переписка завязалась", – признался ведущий.

Шутя он добавил: "И я отблагодарил. Я так – с кем сплю, на том и женюсь".

В декабре 2023 года о знакомстве Остапчука с Полтавской первой сообщила украинская травести-дива Монро.

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет да любовь, он свободен, но ничто так не бодрит, как свежая сплетня", – написала тогда Монро.

В апреле 2023 года Полтавская, рассказывая, как начинался ее роман с Остапчуком, призналась, что после первого свидания с ним поняла, что это ее человек.

"Мы вместе сели и обсудили, кто мы друг другу, все моменты, какие волнуют, наши ожидания, потому что у отношений с публичным человеком есть нюансы, – написала она тогда. – Я не совсем помню, о чем думала после первого свидания, но подсознательно сразу решила, что это мой человек".