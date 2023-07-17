Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе

В ролике Остапчук сообщает, что ремонт должен закончиться в декабре.
Бывшая жена Остапчука почти сразу же отреагировала на публикацию этого ролика, разместив ряд заявлений в Instagram Stories.
"Очень хочу жить в своем домике в "Золоче Прованс", а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, что мою комнату оформят не так, как я люблю", – написала она, добавив, что ищет семейного адвоката.
Экс-супруга ведущего отметила, что хотела решить вопрос относительно дома тихо и мирно, но сделать в одностороннем порядке это не может.
"Я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и крали", – заявила она.
"Я предлагаю мирное решение, потому что суд – это грязь и негатив. Но я понимаю, что пока я хочу по закону, чесно и как договаривались, кто-то хочет все себе, – написала она. – Если у меня будут красть мое, я молчать не буду, как молчала на другую тему. Верить – ок, но видите – не все порядочные".
"Так хотелось спокойно и без ссор, но я так понимаю, моего одного желания мало", – подытожила она.
В июне Кристина Остапчук, комментируя решение пары начать в доме ремонт, заявила, что имущество, приобретенное в законном браке, является общим имуществом супругов. Она добавила, что не против, чтобы в этом доме жила новая семья ее бывшего мужа, но хочет, чтобы этот вопрос был с ней урегулирован.
Остапчук пока что не комментировал заявление экс-супруги.
Владимир и Кристина Остапчук (Горняк) поженились в 2020 году. После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что Остапчуки оформили развод.
13 апреля 2023 года Остапчук перестал скрывать новые отношения, разместив первое совместное фото с Полтавской в сети. Ведущий старше своей новой девушки на 16 лет.
Кристина Остапчук – вторая жена ведущего. Его первой женой была украинская переводчица Елена Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак весной 2020 года. После развода Остапчук и Войченко публично сделали ряд обвинений в адрес друг друга. В частности, ведущий требовал проведения психологической экспертизы для Войченко, а она говорила, что экс-супруг хочет отсудить у нее детей.
Оба свои брака Остапчук называет ошибками.