Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе

Кристина Остапчук о бывшем муже и его новой избраннице: Очень хочу жить в своем домике, а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, мою комнату оформят не так, как я люблю Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook, kristygor / Instagram

В ролике Остапчук сообщает, что ремонт должен закончиться в декабре.

Скриншот: poka.tya / Instagram

Бывшая жена Остапчука почти сразу же отреагировала на публикацию этого ролика, разместив ряд заявлений в Instagram Stories.

"Очень хочу жить в своем домике в "Золоче Прованс", а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, что мою комнату оформят не так, как я люблю", – написала она, добавив, что ищет семейного адвоката.

Скриншот: kristygor / Instagram

Экс-супруга ведущего отметила, что хотела решить вопрос относительно дома тихо и мирно, но сделать в одностороннем порядке это не может.

"Я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и крали", – заявила она.

Скриншот: kristygor / Instagram

"Я предлагаю мирное решение, потому что суд – это грязь и негатив. Но я понимаю, что пока я хочу по закону, чесно и как договаривались, кто-то хочет все себе, – написала она. – Если у меня будут красть мое, я молчать не буду, как молчала на другую тему. Верить – ок, но видите – не все порядочные".

Скриншот: kristygor / Instagram

"Так хотелось спокойно и без ссор, но я так понимаю, моего одного желания мало", – подытожила она.

В июне Кристина Остапчук, комментируя решение пары начать в доме ремонт, заявила, что имущество, приобретенное в законном браке, является общим имуществом супругов. Она добавила, что не против, чтобы в этом доме жила новая семья ее бывшего мужа, но хочет, чтобы этот вопрос был с ней урегулирован.

Остапчук пока что не комментировал заявление экс-супруги.