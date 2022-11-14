"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии

"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война, и тем более Олег постоянно помогает фронту, покупая автомобили для ВСУ. Он создал фонд "Волчица", с его руководством я тоже общаюсь", – сказал Трач.

По словам священнослужителя, в последний раз он общался с Винником на днях по видеосвязи.

"Конечно, внешне было понятно, что человек болеет. Но, несмотря на это, артист очень сильный духом, стремится творить и быть полезным Украине. Каждый день наши молитвы раздаются за его исцеление" – подытожил он.