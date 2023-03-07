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07 марта, 2023
 
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"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги

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Ким: Спорт это жизнь, правда, бывают нюансы
Ким: Спорт – это жизнь, правда, бывают нюансы
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким во время занятий спортом надорвал мышцы на левой ноге. Об этом он сообщил 7 марта в Instagram.

41-летний Ким также разместил фото поврежденной ноги, забинтованной от стопы до середины бедра.

"Спорт – это жизнь, правда, бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие две-три недели", – написал Ким. 

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Николаев, травма, Виталий Ким
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