"Отбрехался от гипса, но ходить запрещают". 41-летний Ким надорвал мышцы ноги

41-летний Ким также разместил фото поврежденной ноги, забинтованной от стопы до середины бедра.

"Спорт – это жизнь, правда, бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие две-три недели", – написал Ким.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.