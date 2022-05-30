"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео

"Дмитрий защищает Украину на востоке. Между боями защитник находит время и для песни. Мужественный, сильный и несокрушимый, иногда из-за боли, страха и отчаяния, но всегда с верой в победу и песней в сердце", – говорится в комментарии к ролику.

"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить", – поет Дмитрий в одном из куплетов.