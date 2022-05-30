Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
Новости

"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нацгвардеец Дмитрий защищает Украину на востоке
Нацгвардеец Дмитрий защищает Украину на востоке
Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

30 мая на странице Национальной гвардии Украины в Facebook опубликовано видео с участием нацгвардейца из Харькова Дмитрия, который а капелла исполнил песню о затонувшем в Черном море флагмане Черноморского флота РФ – крейсере "Москва".

"Дмитрий защищает Украину на востоке. Между боями защитник находит время и для песни. Мужественный, сильный и несокрушимый, иногда из-за боли, страха и отчаяния, но всегда с верой в победу и песней в сердце", – говорится в комментарии к ролику.

"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову  можем повторить", – поет Дмитрий в одном из куплетов. 

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/816388975997161/

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. В министерстве обороны РФ заявили, что всех членов экипажа удалось эвакуировать, но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Теги: Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины, крейсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео
На концерте Scorpions в Кракове зрители развернули флаги Украины и Польши. Видео
Сумская показала, кого они с мужем встретили в центре Киева в День города. Фото. Видео
Сумская показала, кого они с мужем встретили в центре Киева в День города. Фото. Видео
"Шагните навстречу своему прекрасному телу". Мишина показала тренировку в Бельгии
"Шагните навстречу своему прекрасному телу". Мишина показала тренировку в Бельгии
  Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах
  Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей
  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение
  "Она неадекватная". Дочь Егоровой считает, что мать делает антиукраинские заявления и высказывается в поддержку Путина за вознаграждение
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
  Могилевская ко Дню Киева презентовала клип на песню "Я вдома". Съемки проходили в центре столицы, а также в Ирпене, Бородянке и Буче. Видео
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Верю и знаю, что это теперь навсегда". Alekseev заявил, что вместе со своей возлюбленной из РФ вернулся в Киев
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 